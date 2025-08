Uf, poglejte, kaj je na dopustu doletelo družino naše uspešne podjetnice (FOTO)

Uspešna podjetnika in avanturista Miha in Jasna Žaler Culiberg, ki sta pred dvema letoma z družino zapustila Slovenijo in si dom ustvarila v eksotičnem Salvadorju, ne moreta brez Jadrana. Te dni družina dopustuje ob hrvaški obali, dele katere je minuli konec tedna zajelo hudo neurje.

Grozljivi valovi so butali denimo ob obalo otoka Vis, hudo je bilo tudi v Splitu, pa na Hvaru in Braču. Sredi nevihte so se znašli tudi Culibergovi in fotografija, ki jo je Jasna delila na družabnem omrežju bi vsakemu pognala strah v kosti. Na srečo je Miha izkušeni kapitan, ki je ohranil mirno kri, odlično pa so se odrezali tudi njuni otroci, je svojo družino v objavi pohvalila mama.

Jasna je upravičeno ponosna na moža. FOTO: Instagram

»Bravo kapitan, bravo mi, otroci pa itak poklon, rešilni jopiči v minuti samoiniciativno na njih in kot borci na tleh v notranjosti, stisnjeni skupaj, prestali veter, točo, strele, valove, pristajanje v črni temi,« je vse prej kot prijetno izkušnjo opisala podjetnica, ki je lahko upravičeno ponosna na svoje najbližje, po takšni preizkušnji bi si namreč mnogi prisegli, da nikoli več ne stopijo več na jadrnico.