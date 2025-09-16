Uf, boleče! Takole je Zorjanova javno zavrnila Jasno Kuljaj (VIDEO)

V oddaji Z Jasno in glasno se je zgodil trenutek, ki ga nihče ni pričakoval. Jasna Kuljaj je po telefonu poklicala pevko Niko Zorjan in jo želela povabiti v svoj studio. A presenečenje! Nika je v kamero odkrito priznala, da se zaenkrat ne počuti pripravljeno za gostovanje. »Naš klic se ni izšel po planu,« so zapisali ob videu, v katerem priljubljena pevka razloži, da bo Jasnino povabilo raje izpustila, dokler ne bo psihično bolj pripravljena.

Čeprav je povabilo odpadlo, so gledalci dobili iskren vpogled v Nikine občutke, kar je trenutek naredilo še bolj ganljiv. »Draga Jasna in cel ekipa, jaz se bojim priti v to oddajo,« je povedala. Ljubitelji oddaje pa si lahko medtem ogledajo tudi najnovejšo epizodo podkasta ŠOKkast, kjer je Jasna Kuljaj odkrito spregovorila o svojih mislih in razmišljanjih.