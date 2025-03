Udeleženec šova Življenje na tehtnici žaluje, izgubil je bližnjo osebo

Nedavno smo lahko na Planet TV-ju spremljali šov Življenje na tehtnici, v katerem je nastopil tudi Nejc Koželj. Nejcu sicer ni uspelo priti do glavne denarne nagrade, je pa s prihodom v šov vseeno stopil na zmagovalno pot, saj je potrebne veliko odločnosti in želje, ko želi oseba izgubiti težo. Žal je Nejca po koncu šova doletela družinska tragedija.

Kot je sporočil na družbenem omrežju Facebook, je umrla njegova babica. »Lansko leto je našo družino obiskala štorklja, ki je prinesla mojega sina Lovra, to leto je ta teden prišla na obisk Matilda (smrt) in seboj odpeljala mojo babico Ivanko,« je zapisal na Facebooku.

Na njegov zapis so se številni odzvali in mu izrekli sožalje.

Nejc je imel sicer nedavno intervju za Gorenjski glas, v katerem je spregovoril tudi o sodelovanju v omenjenem šovu. »Celotna izkušnja je bila dobra in bi jo ponovil, imel pa sem občutek, da je bilo premalo poudarka na hujšanju, sploh zdravem načinu hujšanja,« je povedal in dodal, da je šel v šov zaradi preobrazbe, želel je narediti nekaj zase in svoje zdravje.