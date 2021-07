Učil je Brigito Bukovec in Ivana Hudnika

Med njegovimi učenci je bila tudi nekdanja atletinja Brigita Bukovec. FOTO: UROŠ HOČEVAR

Nogmet in časopisna hiša Delo, to je bilo življenje danes 72-letnega. Kot najstnik se je odpravil v Zagreb, skupaj z našim fotografskim kolegomna grafično šolo. »To so bili časi, ko je blestel zagrebški Dinamo, ravno so osvojili pokal velesejemskih mest,« se ozre v leto 1967. Prav v Zagrebu je bil Janko kot mladinec igralec za Trešnjevko in Lokomotivo, potem pa je prišla poškodba.»Zdravnik je rekel, da če si želim dobro, naj končam,« se spominja poškodbe kolena. A brez nogometa ni šlo. Sprva je bil 15 let sodnik. »Zadnja tekma, ki sem jo sodil, je bila med Izolo in Šmartnim, za katerega je takrat igral še,« se spomni. Potem je bil kontrolor in delegat, vodil je tekmovanje 3. SNL, aktiven pa je bil tudi v MNZ Ljubljana. »Nogomet mi je veliko dal, predvsem pa prijateljstva in poznanstva,« poudari. Kruh si je služil v Delu, kjer je bil vodja v pripravi za tisk Dela v fotoretuši, pozneje je deloval kot komercialist.»Ker sem znal delati z mladimi, sem na grafični šoli učil mlade, ki so se odločili za ta poklic. Moja učenca sta bila tudi nekdanja vrhunska atletinjain pevec,« še pristavi Ponikvar, ki se danes na Viču rad srečuje s svojimi nogometnimi prijatelji. Za delo ga je nagradila Nogometna zveza Slovenije.