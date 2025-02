Učenka OŠ Livada Velenje je narisala zmagovalno obleko za valeto

Na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju so svečano razglasili 10 finalistk in zmagovalke letošnjega natečaja Nariši si obleko. Ta je bil že 14. po vrsti, vsako leto pa zanj velja večje zanimanje. Letos je na njem sodelovalo 132 učencev iz kar 32 osnovnih šol s Celjskega.

Zaključna podelitev pa je minila v duhu modne revije in obiska modnega ateljeja. Med skicami kreacij, ki so prispele na natečaj, je strokovna komisija izbrala 10 najboljših, ki so se uvrstile v finale, nato pa so med finalisti izbrali tri najbolj izvirne.

Nekatere modele so si lahko učenci ogledali na modni reviji.

Člani komisije so imeli zahtevno nalogo, saj so tako finaliste kot najboljše in nato samo zmagovalko težko izbrali. Na koncu sta jih najbolj prepričali kreativnost in izvirnost skic, pri čemer so bili še posebno pozorni na natančnost ter sam izris figure. Veseli pa so bili tudi tako velikega števila udeležbe.

Pohvale mentorice

Tretje mesto je s svojo skico zasedla Maruša Fendre iz Osnovne šole (OŠ) Vransko, drugo mesto je pripadlo Mili Žentil iz OŠ Frana Krajnca Celje, najbolj pa je s svojo risbo navdušila Zala Sevčnikar, učenka OŠ Livada Velenje.

Za nagrado bodo dijaki programa ustvarjalec modnih oblačil Zalino idejo iz papirja pomagali prenesti na blago in ji sešili obleko, ki jo bo nosila na valeti. Obenem so si sodelujoči učenci in starši ogledali delavnice za ustvarjanje in izdelavo oblačil, šolski modni atelje in razstavo vseh sodelujočih skic.

Vse skice oblačil, ki so prispele na natečaj, so razstavili.

»Zelo sem ponosna na naše učenke, saj so bile med desetimi finalistkami kar tri naše, tudi zmagovalka Zala Sevčnikar, ki je učenka 8. a razreda, preostali finalistki pa sta bili devetošolka Ana Šulek ter šestošolka Lara Oder. A naša Zala je bila po besedah komisije najbolj prepričljiva. A med finalistkami ni bila prvič,« nam je zaupala mentorica Marija Ermenc, ki je na uspeh svojih učenk upravičeno ponosna. »Ker je Zala letos še osmošolka, ji bodo obleko sešili prihodnjo pomlad, mi pa že komaj čakamo na njeno novo kreacijo, saj je ena lepša od druge,« jo pohvali mentorica.