Mala Frida s Talentov bi morala na pustno rajanje, a namesto tega jo je pričakalo tole

Medtem ko so se otroci po vsej državi veselili pustnega rajanja, je mala Frida Kaloh morala ostati doma. Njeni starši so na družbenih omrežjih sporočili, da je deklica zbolela prav sedaj, ko bi se s prijateljicami preoblekla v pustne maske in se zabavala na pustni torek.

Po besedah njene družine je Frida včeraj dobila visoko vročino, glavobol in bruhala. »Vsak starš ve, da je eden najbolj groznih občutkov, ko nemočno gledaš utrujen in žalosten izraz na obrazu svojega angelčka,« so zapisali v objavi in dodali, da je za Frido bolezen še toliko večje razočaranje, saj je komaj čakala na pustno druženje.

Poleg tega bi morali jutri vsi skupaj odpotovati, a zaradi bolezni še ni jasno, ali bo lahko šla tudi Frida. Starši upajo, da bo hitro okrevala, in so v objavi prosili za pozitivne misli in podporo: »Ji bomo poslali malo pozitivne energije, da bo jutri boljše in bo lahko odpotovala z nami? Hvala že vnaprej,« so zapisali in prošnjo pospremili z emodžiji src.

Starši upajo, da bo deklica kmalu okrevala in vse zamujene pustne norčije nadoknadila v prihodnjih dneh. Veliko pozitivne energije ji pošiljamo tudi iz uredništva Slovenskih novic.