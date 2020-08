Znana Slovenka pokazala celulit: To je normalno (FOTO)

Celulit je gotovo ena najhujših nočnih mor veliko žensk. Maščobne blazinice, ki se začnejo nabirati na nogah in zadnjici, vsako najbolj spravljajo v obup poleti, ko se marsikatera zaradi tega tako živcira, da je prikrajšana za številne užitke in lepe trenutke na plaži ali ob bazenu.A s takšnimi objavami, kot je spodnja, vplivnice poskrbijo ali pa vsaj skušajo poskrbeti, da to ne bi bil več tabu in da bi se ženske kljub temu počutile dobro.»Po zaključku šova The Biggest Loser Slovenije je vse temeljilo na postavi. Kjerkoli sem se pojavila, so pogledi in komentarji leteli na račun moje postave. “Glej jo! Se je malo zredila, a ne de?” Popolne fotke, strah pred mediji, nezdrave diete, za koga? Da pridejo moje punce na moj profil po občutek, da niso dovolj lepe,« je na instagramu zapisala (nelektorirano) Indira.Ob fotografijo, na kateri ponosno kaže svoje obline, je še zapisala: »Dajte sliko v medije, napišite zraven »pokazala je rit, tudi ona ima celulit« navdihnite zraven še katero žensko, da se samozavestno obleče v kopalke ali v kratke hlače! Ker vse imamo celulit! Ker je to normalno.« Dodala je še, da je srečna, zadovoljna in da se razvija v osebo, ki se ima res rada in je sama sebi na prvem mestu. Pozvala je še k temu, da se začnejo ženske dobro počutiti v svojem telesu.