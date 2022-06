TV-voditeljica Katarina Braniselj: »Če me ta trenutek vprašate, bi rekla, da ne grem več nazaj«

Pravijo, da ima Katarina Braniselj prijazen obraz. Toda sama dodaja, da ne želi biti le 'obraz prijaznih tem', zato se je odločila za nov korak v novinarski karieri. Z dolgo kilometrino in bogatimi izkušnjami je zapustila nacionalno televizijo. Čeprav je bila to njena prva ljubezen, je prepričana, da se je odločila prav. Njeno življenje je sicer močno prežeto s športom, zlasti s tekom in kolesarstvom.

»Težko se odločim, kaj imam raje. Kolesarjenje je svoboda. Zame čista sreča in najboljša metafora za življenje; če gre sámo, gre samó navzdol. Če bi imela neskončno veliko časa, bi bila zelo veliko oziroma še več na kolesu, saj moramo priznati, da je časovno to kar potraten šport,« je med drugim povedala Katarina o eni od dveh velikih obsesij. Toda letošnje poletje bo kolo na stranskem tiru, prednost bo imel tek, saj se jeseni odpravlja na maraton v Berlinu. Branje nadaljujte TUKAJ!