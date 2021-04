TV-voditelj rad pokaže mišice in te niso kar tako (FOTO)

Simpatični, Slovenec z japonskimi koreninami, se je po dolgem premoru vrnil na televizijske zaslone. Gledamo ga ob sobotah v oddaji Dom in vrt na Pop TV. Deluje zelo mirno in sproščeno, ko predstavlja stanovanja in objekte z zgodovinskim pomenom ter deli koristne nasvete za dom in vrt.Ni pa še pokazal svojih mišic, t. i. six packov, ki jih je moč videti na njegovem instagram profilu. Športnik in maneken, kot kaže, do podrobnosti skrbi za svojo postavo. Oglejte si spodnjo fotografijo.Sicer pa se vidi, da je športnik po duši, da rad hodi v hribe in se potaplja. In kakšen je njegov nasmeh na fotografiji iz avgusta 2020, ko v rokah drži svoj ulov!