Zapriseženi nudist Tulio Furlanič: »Kaki je zrel, ko je toliko mehek kot trdi joški.«

Legendarnemu primorskemu glasbeniku Tuliu Furlaniču, ki se ga spominjamo iz skupine Kameleoni, je še vedno na prvem mestu glasba. »Končno imam skupino, ki ni odvisna od nastopov. Za zdaj imamo en nastop na Prazniku terana in pršuta v Dutovljah, bili smo tudi v oddaji Radio live – Radio Koper. Nastopam tudi v duetu z avtorsko glasbo, italijanskimi in svetovnimi 'evergreeni'. Z drugim duetom pa malo bolj rokersko. Primarni pa so: Tulio Furlanič & Kamnolomi, z glasbo Kameleonov, skupina Halo in pesmi iz samostojne kariere, za koncerte«, je povedal Tulio, ki je včasih rad slikal, a je zaradi covida izgubil navdih in voljo do risanja.

FOTO: Osebni arhiv

Ker že devet let ne pije alkoholnih pijač, pravi, da prevečkrat poseže po sladkarijah. Rad tudi kaj skuha in dobro poje. »Kaj pa mislite, da počne penzioner ... Če je prevroče, se uležem in spim, da vročina mine. V morju nisem bil že 10 let. Sem nudist in se mi ne da voziti do prve nudoplaže, ki je daleč. Moj hobi je le nordijska hoja, ker sem prenehal igrati tenis in kolesariti, pa tudi nordijsko smučati. Če ostane kaj časa, pulim plevel po dvorišču, zalivam zelišča in negujem pergolo z dvema vrstama grozdja. Limona in mandarina lepo rasteta, tudi kakšne vrtnice se najdejo in kaktusi. Pa tudi drevo kakija, ki je staro kot jaz.« Je pa še natančno razložil zrelost kakijev: »Kaki je zrel, ko je toliko mehek kot trdi joški.«