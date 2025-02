Tuji komentatorji poslušali slovensko pesem za Evrovizijo: to so njihovi odzivi (VIDEO)

Evrovizijski oboževalci že nestrpno pričakujejo glasbeno tekmovanje, ki bo maja 2025 v Baslu, medtem pa se na YouTube kanalu Eurovision Hub vrstijo reakcije na pesmi, ki se bodo pomerile v velikem finalu. Tokrat so se komentatorji, ki prihajajo iz Francije, Gibraltarja, Slovenije, Australije, Nizozemske, Irske in Armenije, osredotočili na pesem How much time do we have leftslovenskega predstavnika Klemna.

Pesem je v videoposnetku sprožila vrsto čustvenih odzivov.

Komentatorji so že ob prvih zvokih pesmi nakazali, da jim je pesem všeč. »To pesem želim samo poslušati v tišini, brez govorjenja. Želim slišati zgodbo.«; »To pesem začutiš na lastni koži«; »Besedilo te udari kot vlak« ...

Eden izmed komentatorjev je poudaril, da ima slovenska pesem za Evrovizijo močno sporočilo in preprosto, a učinkovito odrsko postavitev.

Večina jih pesem vidi kot močno tekmico, ki bi lahko pritegnila tako žirije kot občinstvo. Pesem so opisali kot »celoten paket«, ki ponuja močno čustveno zgodbo, kakovostno vokalno izvedbo in iskreno interpretacijo.

(Oglejte si videoposnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Klemna, ki stoji za skladbo, pa so pohvalili kot izjemno talentiranega izvajalca, ki zna čustva prenesti neposredno na občinstvo.

Nekateri so izrazili dvom, ali bo pesem na odru Evrovizije dosegla enak učinek kot ob prvem poslušanju. Prepričani so sicer, da gre za kakovosten izdelek, a da bi evrovizijska pesem morala biti bolj za zabavo kot za šov. Komentatorka iz Avstralije je dejala, da se že sama zaveda, da je življenje kratko, o čemer poje Klemen, a bi se rada ob spremljanju šova tudi sprostila, razvedrila in pozabila na vsakodnevne skrbi.

Irec in Nizozemec sta bila od vseh najbolj ganljiva ob poslušanju pesmi: »Zadelo me je naravnost v srce« in »To je najboljša pesem doslej«, medtem pa so se ostali strinjali, da ne vedo sicer, ali bo pesem osvojila Evrovizija, zagotovo pa bo pustila močan vtis.

Ekipa Eurovision Hub je svoje vtise zaključila s povabilom gledalcem, naj v komentarjih izrazijo svoje mnenje o slovenski predstavnici in njeni možnosti za uspeh. Ali bo Slovenija s to skladbo dosegla preboj in se uvrstila med favorite? Odgovor bo znan maja v Baslu.