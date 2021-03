Tudi znanim so se cedile sline ob novi pridobitvi (FOTO)

Petra Greiner, Slovenka leta 2017, Vesna Gorjup Zupančič in Jelka Roškar iz odvetniške pisarne Gorjup FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Mitja Jontez, lastnik verige, in Rebeka Dremelj sta poklepetala o ponudbi zdrave hrane.

Središče Maribora se v koronačasih sooča z velikim primanjkljajem ponudbe hrane, predvsem za tiste, ki hodijo v šolo ali službo. Saj so gostinski lokali zaprti, malico pa človek vendarle mora zaužiti.Sendvičarna, ki si jo je zamislil, sicer nogometni trener v Futsalu, je druga v seriji Sendvičarn Street fooda, ki so se dobro prijele, tako da bodo sledile še tri, in sicer v Ljubljani, Celju in Kranju.»Ponujamo sendviče in solate lastne proizvodnje, sicer pa hrano, pripravljeno iz slovenskih lokalnih sestavin, pa seveda nepogrešljivi pulled pork, ribse, perutničke, hamburgerje in pice,« je povedala, vodja lokala, sicer pa nekdanja hotelirka.Odprtja so se udeležili številni znani Mariborčani, ki so uživali v prigrizku in lepem vremenu.