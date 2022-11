Tudi ta slovenska pevka postala žrtev spletne zlorabe

Neprijetna situacija, v kateri se je pred dobrim mesecem dni znašla priljubljena pevka Tanja Žagar, zdaj sive lase povzroča še njeni pevski kolegici Nataliji Verboten. Ta je namreč pred dnevi osupla ugotovila, da nepridipravi na spletu njeno ime pa tudi fotografije izkoriščajo, da bi od ljudi na nepošten način izvabili denar.

»Po spletu spet krožijo lažne informacije! Lažna reklama, nič od tega ni res. Spet so zlorabili moje ime, vzeli fotografije s spleta, objavljajo lažne tekste, lažne intervjuje. Prosim, ne nasedajte!« je svoje spletne prijatelje obvestila igralka, ki kar ne more verjeti, da se je na spletu pojavil lažni intervju, v katerem naj bi novinarju zaupala, da je shujšala s pomočjo čudežnih tablet.

Prav vsem, ki so kdaj koli slišali za Natalijo Verboten, je bilo hitro jasno, da gre za grdo potegavščino, saj pevka nikoli ni bila na dietah in je pravzaprav vsa ta leta, odkar je prisotna na estradi, enako mladostna in postavna. Vse tiste, ki jim je zdrav življenjski slog blizu, je v oči najbolj zbodla izjava, ki so jo zapisali kot Natalijino, čeprav sama tega nikoli ni izjavila.

Ana Maria Mitič je zadevo prijavila policiji. FOTO: MEDIASPEED

»Diete in vadba ne pomagajo vsem in njihov učinek ni dolgotrajen. Zdaj obstaja možnost izgube teže brez naprezanja.« Sicer pa je tudi Natalija tako kot številni znani Slovenci in Slovenke, ki se jim je v zadnjem letu pripetilo nekaj podobnega, tukaj nemočna. Že voditeljica Ana Maria Mitič je pred časom opozorila, da gre za podjetje iz Paname, ki se na takšen način okorišča že vrsto let, ampak ker je to zunaj zakonodaje EU, predvsem pa težko izsledljiv vir, je pred meseci priznala, da si kljub prijavam na inšpektorat in policijo težko obeta kakšno konkretno rešitev.