Tudi glasbeniki pomagajo Kontrecu, ki je ostal brez strehe nad glavo

Šele ko te doleti nesreča, kot se je denimo znanemu pomurskemu glasbeniku Jožetu Kontrecu, spoznaš, ali te obkrožajo pravi prijatelji. In Kontrec jih ima očitno veliko, saj se je kar 16 posameznikov in skupin odzvalo povabilu župana občine Razkrižje in tamkajšnjega TIC.

To nedeljo, 3. aprila, ob 16. uri bodo v Domu kulture Razkrižje nastopili na dobrodelnem koncertu, katerega celotni izkupiček bo namenjen Jožetu Kontrecu, članu skupine Langa, ki je zaradi požara ostal brez strehe nad glavo. Svojo udeležbo na dogodku, ki ga bo vodil humorist Samo Tuš - Korl, so zagotovili Klapa skala, Fredi Miler, Elena Hudin, Mišo Kontrec, Medžimurski dečki, Barbara Prelog, Gorazd Ademovič, Lotmerški tamburaši, Franc Gorza, Uri - Saša, Drago Jošar, Langa, violinistka Mirjam Mah Pintarič, Folklorna skupina Beltinci, Tamburaška skupina Bisernica in Pištek.

Prekmurski glasbenik je pred kratkim ostal brez strehe nad glavo. FOTO: OSTE BAKAL

Torej za vsakogar nekaj in gotovo nikomur ne bo žal, če se dogodka udeleži, še zlasti če se bo za Kontreca zbralo čim več denarja za obnovo (gradnjo) hiše. V Slovenskih novicah smo sicer večkrat pisali, da je Kontrecu in njegovi partnerici v ponedeljek, 7. marca, na Razkrižju 1 popolnoma zgorela hiša, ki sta jo pred kratkim obnovila in se 1. marca vanjo vselila.

»Hiša je popolnoma pogorela. Vsi, ki smo spremljali njegovo obnovo zapuščene hiše, smo ga občudovali, koliko volje in dela je vložil, tudi prihranke. V požaru je bilo uničeno vse, tudi vsa oprema v stanovanju, večina na novo nabavljena, vsi razstavljeni inštrumenti … S partnerico sta ostala tudi brez oblačil in vsega, kar je za normalno življenje potrebno. Mnogi na Razkrižju so ju v slabem letu, odkar sta bivala v teh krajih, spoznali in ju vzeli za svoja. Jože pa je ljudem to dobroto vračal s pripravljenostjo za vodenje razkriške tamburaške skupine,« so sporočili iz občine Razkrižje, katere župan Stanko Ivanušič se še posebno zavzema za pomoč oškodovanima, požar jima je povzročil za približno 30.000 evrov škode.

Pomagajmo! Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljutomer

Številka računa: SI56 03173 1000 0925 555

Sklic: 00 7600-22-1 Koda namena: CHAR​

Pripis: pomoč družini Kontrec

Nekateri so Kontrecu prostovoljni prispevek že namenili, vsem drugim pa je ponujena možnost prek humanitarne organizacije Rdečega križa Ljutomer, kjer je na računu določen sklic za ta namen.