Tudi drugi vertikal Kovačiču (FOTO)

Tudi drugi Lumarjev vertikal je na tri kilometre dolgi progi in 700 metrov visoki razdalji v času epidemije potekal brez gledalcev in v okrnjeni zasedbi. Tudi tokrat je zmagal Luka Kovačič, ki je Zlato lisico v nasprotno smer, torej od spodaj navzgor, pretekel v 25 minutah in 32 sekundah ter tako za 30 sekund izboljšal svoj lanski rezultat.

Progo sta dobro pripravila piarovec Boštjan Kralj in Marko Rataj, pomočnik direktorja javnega podjetja Marprom in vodja smučišča.

Kljub vsem omejitvam si organizatorji prizadevajo, da bodo že v prihodnjem letu zbrali 100 najboljših, ki bodo 2026. na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini lahko premierno nastopili v tej novopotrjeni fizično izjemno zahtevni disciplini.

Tekla sta tudi Robert Pritržnik, vodja tekmovanja in selektor slovenske turnosmučarske reprezentance, ter Marko Lukić, direktor Lumar IG ter glavni sponzor.