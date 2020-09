Trumpova izbranka si jih je v Sloveniji obula prvič po 40 letih (FOTO)

Ameriška veleposlanica(61), ki jo je na to mesto predlagal Donald Trump , preden je prišla k nam, pa se je sestala tudi z Melanio Trump , je v Sloveniji počela že marsikaj – pekla potico, igrala na harmoniko, nosila masko kurenta –, zdaj pa je pokazala, da se dobro znajde tudi na kotalkah, ki jih je dala na noge prvič po 40 letih prav v Ljubljani. Pred filmsko projekcijo v drive-in kinu na Viču prejšnji teden se je na kotalkah zapeljala med obiskovalce v avtomobilih, jih presenetila z brezplačno pokovko in z njimi poklepetala.Preberite tudi:Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji se je pridružilo projektu drive-in kina Bežigrad, ki na parkirišču Centra Vič sledi vzoru ameriških drive-in kinov iz 60. let prejšnjega stoletja, so sporočili iz Kino Gledališča Bežigrad. Projekta se je udeležila tudi Blanchardova, ki je drive-in kino izkusila le enkrat v svojem otroštvu. Takrat zvoka filma ni poslušala prek avtoradia, ampak je vsak avtomobil dobil poseben prenosni zvočnik, ki so ga zataknili za avtomobilska vrata.Blanchardova, mama sedmih otrok, je bila po koncu večera zadovoljna. Poleg obujanja otroštva je večer namreč združila tudi z eno izmed svojih številnih ljubezni – vesoljem. Predvajali so film Prvi človek, ki sledi zgodbi o legendarni vesoljski misiji, s katero je ameriški astronavtpostal svetovno znan, ko je postal prvi človek, ki je stopil na Luno. Kamen z Lune je prav zdaj na ogled v Centru Noordung v Vitanju na razstavi, ki je plod sodelovanja med ameriško vesoljsko agencijo Nasa, ameriškim veleposlaništvom in Centrom Noordung. Blanchardova, ki ima diplomo iz matematike in računalništva, je že večkrat obiskala center vesoljskih tehnologij v Vitanju.Kotalkanje je, kot kaže, trenutno ena bolj priljubljenih vrst rekreacije med tujimi diplomati, ki so na delu v Sloveniji. Zdaj že nekdanja britanska veleposlanica pri nasse je od službovanja v deželi na sončni strani Alp poslovila s kotalkanjem oziroma rolanjem v družbi slovenskega predsednikapo Tivoliju v Ljubljani.