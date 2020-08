Trumpa zažgali, pravljico prezrli

Na svetu vladajo napuh, pohlep, pohota, jeza, požrešnost, zavist in lenoba. Ljudje vse bolj zapostavljajo etične vrednote. Nekega dne pa se prebudijo v epicentru smrtonosne pandemije, iz katerega se ne da pobegniti. Smrtonosni virus človeštvo pahne v velikansko krizo …« tako začenja pripoved Tomaž Schlegl v svoji najnovejši knjigi Sedem nepremagljivih, ki je nastala med epidemijo koronavirusa in je aktualna v več pogledih.Izhodišče zgodbe je sedem smrtnih grehov. Ideja se po navadi udejanji, ko so razmere za to primerne. V času karantene Tomaž ni imel dela, zato je ustvaril pravljico in v njej prikazal svojo vizijo nove ...