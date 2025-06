Trubar je bil prvi vplivnež

Nasproti moderatorke Nuše Lesar, prav tako na stolu znamenitega arhitekta Janeza Suhodolca, je sedel eden najbolj prepoznavnih in vsestranskih slovenskih ustvarjalcev. »Čast mi je, da gostimo človeka, ki zna s pronicljivo besedo, humorjem in mimiko povedati praktično vse – zatakne pa se mu, ko mora razložiti, kdo pravzaprav je,« je Nuša, ki je komaj zadržala resen obraz, šaljivo povabila Lada na stol. Pogovor se je, kakopak, hitro spremenil v šov brez scenarija, besede so se zlivale kot spomladanski potočki po obilnem deževju in jih je bilo težko ujeti v zaporedju. Vsebino pač. Lado je o Trubarju razmišljal, kot da gre za prvega slovenskega influencerja: »On je pisal knjige, jaz pa račun za kavo pozabim podpisati.«

Zbrani so med smehom razmišljali, ali bi Trubar danes namesto katekizma pisal stand up zapise. Teme so skakale kot Lado na odru – od jezika, umetnosti in slave. »Slovenci imamo bogat jezik – samo ga redko uporabljamo za pogovor, pogosteje za jamranje,« je med drugim dejal in celo razkril, da je bil nekaj časa Gorenjec. »Star sem bil komaj 19 pomladi – torej še rosno mlad in ne najbolj pameten –, ko sva s kolegom po treh pivih sklenila, da bom kupil stanovanje v Škofji Loki! Ja, gastarbajterski denar iz Nemčije je pač moral nekam iti. In ne, ni šel v golfa. Bil sem navdušen … Gozdnata Gorenjska, mogočni hribi. Potem pa sem ugotovil, Ljubljana je le Ljubljana.« V iskreni spovedi je segel še globlje – v spomine na otroštvo v prestolnici. Kratkohlačnik je bil, ko ga je mama vlekla mimo RTV na Kolodvorski in mu jo kazala, kot da gre za svetišče: »Meni je bilo jasno – tam notri delajo televizorje. Kaj pa naj si otrok misli? Kamere? Oddaje? Ne, ne – televizorje!«

Velikolaški podžupan z moderatorko in gostom večera

Ko je bil star trinajst, je že zbral toliko poguma, da je stopil skozi velika vrata. »Tajnici sem rekel, da bi rad govoril z Mitom Trefaltom. In glej ga, zlomka – res me je sprejel! Sem mu rekel: Jaz sem Lado in rad bi delal televizijo. On pa očitno ni imel nič proti. Tako sem postal »zlati prinašalec« – uradni nosač papirjev, kave in tistega, česar nihče drug ni hotel. Ma, je bilo prav fajn,« se je spomnil svojega prvega obiska nacionalke. Ob koncu, ko je odtikitakala ura pogovora, je prevzet nad poslanstvom Trubarjevine, od koder izvira pristna slovenska beseda, dejal, da so Velike Lašče zagotovo eden izmed treh najpomembnejših krajev v Sloveniji in da je treba to vedno oznanjati.

»V prvem poletju smo gostili Ksenijo Benedetti in Jana Plestenjaka, jeseni pa naj bi se na stol usedel gospodarstvenik Ivo Boscarol. Da, ti večeri s sogovorniki iz sveta kulture, umetnosti, politike in gospodarstva so lepo zaživeli, obisk pa je iz srečanja v srečanje večji. Upamo, da bo glas vzdušja in čaščenja slovenskega velikana segel tudi v sobane pristojnih v Ljubljani in bodo Trubarjevino razglasili za spomenik državnega značaja,« si želi velikolaški župan Dejan Zakrajšek, ki si je omislil tovrstno spoznavanje Trubarjeve domačije.