Na tej poroki se je trlo slovenskih zvezdnikov (FOTO)

Modrijan Rok Švab in njegova žena Petra še urejata fotografije in zbirata vtise s poroke, ki je bila zaznamovana, kakopak, tudi z glasbo. Kar je povsem razumljivo, saj so bili glavni svatje Modrijani. Na cerkvenem obredu pred dobrim tednom sta mladoporočencema zapela modrijan Franjo Oset in njegova žena Marina, ki sta letos praznovala deseto obletnico poroke, na celjskem Starem gradu pa je bila tudi Hajdi, s katero je Petra prijateljevala že v otroških letih, ko je bila velika oboževalka pokojnega Brendija.

Dejan Vunjak z nevesto Petro.

Na ohceti je tako poleg ansambla Petka za zabavo skrbel Brendijev sin Dejan Vunjak s svojimi Brendijevimi barabami. Kot nam je zaupala nevesta, jo je oče vozil na vse Brendijeve nastope, poleg kaset in zgoščenk je iz časopisov in revij izrezovala članke, ki so bili vezani na Brendija ali njegovo založbo Mandarina, pod okriljem katere so bili Hajdi in številni drugi glasbeniki. Z leti se je nabralo toliko materiala, da je nekoč od Vinka Šimeka in revije Kaj celo prejela prvo nagrado kot imetnica največje zbirke. Odtlej z Brendijevo družino prijateljujejo in ohranjajo stike.

Prav tako s Hajdi. »Ker smo vsi v Celju, se še vedno pogosto srečamo, čeprav imamo vsak svojo družino in vsak svoje posle,« nam je zaupala Petra. Dejan je z Brendijevimi barabami igral najlepše pesmi, s čimer so se tudi svatje s spomini vračali v čase svoje mladosti, člani ansambla Petka pa so igrali narodno-zabavne viže. »Dokaz za to, da so vsi zelo uživali, je bilo vseskozi, do zgodnjih jutranjih ur, polno plesišče. Še posebno se je izkazal harmonikar Petke Stanč, kot ga kličemo (Stane Žekar, op. p.), ki je vodil celotno slavje,« sta nam razkrila sveže poročena Rok in Petra.

Mladoporočenca z Natalijo Verboten in njenim Dejanom Bojičem.

Na slavju so zapeli tudi Nina Pušlar, člani ansambla Akord, Martina Švab in seveda Modrijani. Iz svoje kože ni mogla niti Natalija Verboten, ki je s Petko odpela nekaj pesmi.