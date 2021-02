Trkaj potrkal na vrata SDS, to je poklonil Janši

Reparse je po kratki avanturi v samostanu vrnil domov in potrkal na vrata stranke SDS. Kot je zapisal na twitterju je odšel na sedež stranke SDS na Trstenjakovi in tam pustil posebno darilo – Repke. »Pustil sem jih pri tajnici, tako da veste. Veliko užitkov in srčnosti ob prebiranju in poslušanju,« je zapisal glasbenik. In kaj so Repki? Repki je Trkajeva slovenska otroška poezija v ritmu repa, ki jo je izdal v sodelovanju zGlasbenik, sicer po izobrazbi teolog, si je na twitterju s svojimi javnimi pozivi in debatami odprl kar nekaj front. Javno kritizira politike, tako dene kot tudi leve in poziva k dialogu. Med drugim je predsednika vlade spraševal, o tem, ali je bilo ravnanje ministra, ko je obiskal gostišče Taverna primerno: »Janez, a opravičilo človeka na poziciji poravna vse? Kako torej vsi podjetniki, ki prekršijo pravila, dobijo visoko kazen, pa rečejo oprostite. Počivalšek pa skesan, integritete nobene, niti kazni. Ni pravično in dajete izredno slab zgled, žal.«