Trkaj: Bili smo kolateralna škoda, a za 1. april ji tole oprostimo

»Danes je 1. april in včasih se življenje tudi malo poheca z nami. V Kinu Bežigrad smo imeli dopoldan tonsko vajo za Repke in vse je štimalo do pikice natančno. Vsaj tako se je zdelo. Višje sile so namreč imele svoje prvoaprilske načrte. Tako nam jo je muhasta elektrika zagodla in skurila nekaj naprav, električni škratje pa so se nam iz kablov na vso moč hihitali. Vendar se je ekipa odzvala odlično in hitro smo imeli pripravljen plan B in tudi C in zadevo uspešno rešili. Vsem obiskovalcem, ki so prišli ob 11.00 uri se iskreno opravičujemo za 15 minutno zamudo predstave. No, kasneje smo izvedeli, da se je v Plavi Laguni zgodila poplava in smo bili njena kolateralna škoda,« je na facebooku zapisal priljubljeni slovesnki raper Roka Terkaj - Trkaj in ob tem dodal, da bi naravi sicer radi vrnili šalo, a ko bolje pomislimo je že kar nekaj neslanih šal iz strani človeštva na njen račun. »Tako da lahko mirne volje rečemo, da ji tole 1. aprilsko oprostimo.

Navdušila sta slovenske otroke

Interaktivna glasbena predstava Repki, ki je nastala pod okriljem raperja Trkaja ter poznavalca mladinske književnosti dr. Igorja Sakside, je s svojo unikatnostjo navdušila že več kot 2500 otrok po vsej Sloveniji. Turneja, ki se počasi približuje koncu, je bila izjemno uspešna, saj je bila uprizorjena in razprodana v več krajih, med drugim v Ljubljani, Velenju, Celju, na Bledu in v Portorožu.

Otroci so se zabavali ob repkastih Ugankah, ponovili Abecedo, prebirali Novice in si skupaj s Super mravljo ustvarili nepozabne spomine, Trkaj pa pravi, da bodo nekatere otroke s predstavami razveselili še aprila. Medtem v studiu pridno nastajajo Repki 2, ki jih bosta Trkaj in Saksida javnosti predstavila že to jesen.

»Otroška energija je prvinska energija in je osnova celotne kreativne energije. Ko se človek vrne k svojemu viru, svoji prvinskosti, je to nekaj izjemno lepega, neokrnjenega, čistega. To je energija, ki ne jemlje, temveč žari kot sonce. To je ta osnova, iz katere izhajamo tudi mi v predstavi, saj se zavedamo, da je otroški svet dober, sončen, vesel, veder in veliko bolj čist, kot je svet odraslih,« pravi Trkaj in doda, da lahko le z igro v sebi prebudimo otroško energijo. »Igra so vhodna vrata do tega sveta,« še pove.