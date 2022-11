Trije veličastni s prvenci

Najbogatejši Hrvat Branko Roglić, eden najbolj uspešnih avtomobilistov in poslovnež Matjaž Tomlje ter mednarodni lobist, diplomat in poslovnež Božo Dimnik so v obdobju enega leta izdali vsak svojo biografijo. Svoje knjižne prvence so nedavno proslavili ob klepetu in v upanju, da sklenejo kakšen nov posel.

»Ponosen sem na prijatelja. Vsak je v svojem poslovnem življenju naredil veliko. Branko, ki vodi uspešno mednarodno podjetje Orbico z večjim prometom kot dve nacionalni energetski podjetji skupaj, in Božo, ki je aktiven tako poslovno kot športno. Ponosen sem na oba konzula, ki bi rešila slovensko-hrvaški problem v nekaj urah, če bi jima oblast to dovolila,« prijatelja pohvali Tomlje, nad izmenjavo biografij pa je bil navdušen tudi Roglić.

»Prijatelji smo že dvajset let. Moja biografija je tesno povezana z mojim poslovnim uspehom, na kar sem tudi ponosen,« pravi. Da je ponosen na uspehe svojih prijateljev, doda tudi Dimnik. »Tri knjige, trije veliki življenjski uspehi, vsak na svojem področju, vsak na svoj način. Želim Matjažu, ki je mlajši, da še gradi svoje posle, in Branku, da svoj uspešni posel še razširi. Sam se že veselim potovanja v vroče kraje, kjer se bom posvetil športu in potapljanju,« nam je zaupal Dimnik, ki ne dvomi o nadaljnjih uspehih poslovne trojice.