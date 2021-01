Trije svetovi na istem zaslonu

Hrvaćanina smo spoznali kot Gojka Ajkulo. FOTO: DEJAN NIKOLIĆ

Priljubljeni komedijant, legendarni igralecinse srečajo na spletu. To pa je šele začetek njihove nove komične odisejade, ki je že decembra prevzela ljubitelje dobre komedije. Tisti, ki so si predpremiero predstave Optimisti že ogledali, pričajo, da takšnega odmerka smeha v zadnjem letu še niso doživeli, in ravno to so gledalci v teh negotovih časih potrebovali.»Lado je vodja projekta, je človek, ki je očitno dva koraka pred časom. Mene so pa pač povabili zraven. Mogoče bi lahko rekel, da nas je združila usoda, ampak usoda očitno deluje v drugih sferah,« je o sodelovanju s kolegoma povedal Goran Hrvaćanin, ki ga je širna Slovenija spoznala kot Gojka Ajkulo, ko se je šalil v skečih ekipe MZP. Priprave na premiero so bile zelo zanimive, še izvemo. »Izhajali smo iz svojih značajev. Lado je recimo temu bad boy (poredni fant, op. a.) naše scene, čeprav ga jaz ne vidim kot takšnega. Rifle je pač vsevedni starešina, jaz pa satirični mulec,« še pove Hrvaćanin. Tudi naslov predstave je zelo zanimiv.»Mislim, da je to eno splošno poimenovanje, ki se izogne trenutni situaciji, saj je nočemo poudarjati. Zajema pa naše poglede na svet, ne glede na epidemijo in druge stvari. Komiki moramo biti aktivni, če ne, lahko zgnijemo. Tako jaz gledam na vse skupaj,« še doda Hrvaćanin, ki ne dvomi o uspehu predstave.