Tridesetletnik, po srcu pa še vedno najstnik

Fantje so mu zapeli in nazdravili za okroglih trideset let. FOTO: OSEBNI ARHIV

Še vedno sem poln energije in pripravljen na nove izzive.

Leta tečejo za vse, tudi za tiste, ki bi si želeli večno ali čim dlje ostati mladi. Trojka in ničla sta te dni zaznamovali priljubljeno slovensko skupino Zvita feltna. Čeprav fantje še vedno spominjajo na najstnike, so dobili svojega prvega tridesetletnika. Njihov basistje namreč praznoval okroglo obletnico.Čeprav bi si verjetno želel velikega praznovanja na kakšnem glasbenem odru z množico oboževalcev, pa v tem trenutku to žal še ni mogoče. Prav zato so ga fantje iz skupine na rojstni dan že ob petih zjutraj presenetili pred njegovo hišo, mu zapeli in z njim nazdravili. »Ne počutim se nič drugače kot prej, leta so zame le številka. Še vedno sem po srcu najstnik, poln energije in pripravljen na nove izzive,« nam je zaupal slavljenec.Povedal je tudi, da je presenečenje pričakoval, saj ima družbo, ki je vedno pripravljena na takšne in drugačne podvige. Pravi, da imajo feltnaši to v krvi. Žan je v skupini znan predvsem kot ljubljenec ženskega dela občinstva. Oboževalke Zvite feltne pa zagotovo veseli tudi dejstvo, da je še vedno samski. Mu bo številka trideset prinesla novo ljubezen? »Ali mogoče samo kakšen pramen sivih las? Pustimo se presenetiti,« ga zbadajo preostali trije.Zdaj bo nekaj časa na tapeti, kot se reče. Kolegi si ga bodo privoščili s šalami in pripombami. Čisto mogoče mu bodo predrzno rekli tudi dedek in podobno. A pomagati se ne da. Takšno priložnost sodelavci in prijatelji težko izpustijo. In navsezadnje je trideseti rojstni dan le enkrat! Žanova največja želja pa je, da bi z bendom znova nastopali. »Brez glasbe ni življenja,« nam je še povedal.