Priljubljeni ansambel Frančič iz Šentjerneja je dokaz moči glasbe, ki se v njihovem primeru prenaša iz roda v rod. Kar dvakrat jim je uspelo razprodati koncert, na katerem so skupaj z glasbenimi gosti predstavili svoja tri desetletja delovanja. »Vesel in ponosen sem, da smo ljubezen do glasbe prenesli na najmlajšo generacijo in da je harmonika v Sloveniji pridobila veljavo, narodnozabavna glasba pa ima iz leta v leto več privržencev,« pove Slavko Frančič, ki se lahko pohvalil z neverjetnim dosežkom: z igranjem je namreč obogatil več kot 700 ohceti, ki so nekdaj trajale tudi po več dni. Ob Sl...