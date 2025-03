Tri zmagovalke Sanjskega moškega: kaj se je z njimi zgodilo po koncu šova?

Prejšnji teden je Sanjski moški Hrvaške dobil epilog: Šimetovo srce je osvojila Slovenka Vanja Stanojević. Seveda se slovenski gledalci sprašujejo, ali je par po koncu snemanja ostal skupaj. Portal 24ur razkriva, kaj se je zgodilo s pari, ki so se našli prav v tej oddaji.

Nataša Kirn, Anja Širovnik in Vanja Stanojević so zmagovalke različnih sezon šova Sanjski moški, ki so vsaka v svojem času osvojile srca izbrancev – Damirja, Gregorja in Šimeta.

1.spremljevalka Nataša Kirn in njen sanjski moški Damir Alidžanovič FOTO: Mediaspeed

Nataša in Damir ostala v dobrih odnosih

Nataša Kirn je bila po koncu šova pred dvajsetimi leti z Damirjem v zvezi skoraj tri leta, po razhodu sta ostala v dobrih odnosih in še danes občasno ohranjata stik. Anja Širovnik in Gregor po zaključku oddaje nista več v stiku. Najnovejša zmagovalka, Vanja Stanojević, pa je po oddaji za omenjeni medij povedala tole: »Srečna sem, da je prepoznal v meni potencial za zvezo in srečna sem, da je prepoznal mene. Srečna sem, ker je nastal nek odnos, ki ima velik potencial.«

Leta 2021 je Gregor zadnjo vrtnico podaril Anji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vse tri so sodelovanje v šovu opisale kot posebno izkušnjo, ki jim je prinesla osebno rast in večjo javno prepoznavnost.