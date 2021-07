Tri snubke sanjskega Gregorja ujete skupaj: Niti na WC ne moremo

Resničnostni šov Sanjski moškini prinesel sanjske ženske, so se pa stkala prijateljstva. Medtem ko se je Gregor z nekaterimi tekmovalkami tako sprl, da jih je na spletnih omrežjih blokiral, pa so druge, čeprav je bilo v šovu prikazanih veliko 'umazanih' prepirov med nekaterimi, še vedno v prijateljskih odnosih.Zadnje čase se večkrat družita, ki je na začetku sodila med favoritinje, in, ki se je za Gregorjevo srce prišla potegovat iz Francije in se je uvrstila celo v superfinale. Skupaj z, ki je kot stara Gregorjeva simpatija med prvimi zapustila šov, so se podale na izlet, a tako kot številni obtičale v gneči. V avtu so si čas krajšale s prepevanjem pesmi, a po daljšem čakanju jim je vse skupaj že presedati.»Čakamo. Meša se nam. Stojimo v gneči že najmanj tri ure. Nimamo kam iti, niti na WC. Žejne, lačne ... to je to – zgodba mojega življenja,« je resignirano opisovala Mary.