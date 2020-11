Tri prezgodnje smrti jo še bolijo

Marjan Simčič, lastnik številnih prestižnih priznanj FOTO: Uroš Hočevar

Morda bi kateri od staršev lahko bil še živ, če bi pravočasno tekel k zdravniku.

Njena pisarna že od daleč izžareva njeno umetniško dušo – v njej najdemo od številnih slik do unikatnih spominkov. Nove razmere, ki jih je ustvaril covid-19, ji nikakor niso po godu, tako kot nikomur izmed nas. »Nove stvarnosti se ne bomo nikdar navadili. Omejuje nas v tistem, kar je najlepše, to je v družabnosti. Poslovno pa nas seveda omejuje tudi v naši dejavnosti. Zadnje mesece smo smeli igrati pred zgolj četrtino običajnega občinstva, trenutno smo zaprti. Katastrofa. Kot seveda še marsikje drugje,« pove sogovornica.Novo sezono v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so poimenovali Zamujene priložnosti. Tudi sama jih ima nekaj.»Hm. Nikoli se na primer nisem zares dobro naučila standardnih plesov. Ko gledam mojstre na parketu, ritmi kar divjajo po meni, fiksno idejo imam, da bi vse to lahko tudi jaz, a seveda pojma nimam,« se nasmeji. »So pa tudi resne in celo žalostne zamujene priložnosti. Morda bi kateri od staršev lahko bil še živ, če bi pravočasno tekel k zdravniku.«Kot pišemo v današnji tiskani izdaji Nedeljskih novic, paše bolijo prezgodnje smrti njenih kolegov. Pišemo pa tudi o enem najbolj priznanih slovenskih vinarjev,, ki pobira svetovna priznanja in predseduje nogometašem kluba, ki točke nabira v 2. slovenski nogometni ligi.