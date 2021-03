Tretji otrok se je rodil kar doma

Mamica Tamara z Valom, Hano in novorojenčkom Leom FOTO: INSTAGRAM

Izjemen slovenski violončelist, bolj znan kot član dua 2Cellos, je tretjič postal očka. Z ženosta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala. Veselo novico je razkril na instagramu, in sicer s simpatično družinsko fotografijo, pod katero je zapisal, da je žena otroka rodila kar v udobju doma.Družinica se je povečala v nedeljo, bratca pa sta se neizmerno razveselila tudi prvorojenecin sestrica. »Včeraj se je točno tukaj, v našem domu, rodil naš tretji čudež – deček Leo. Zelo sem ponosen na svojo lepo in močno ženo,« je na družabnem omrežju zapisal Luka in sporočilo zaključil z mislijo, naj se kaos začne. Glasbenik, ki še vedno potrpežljivo čaka na nastope na velikih odrih, je zadnje leto trenutke preživljal z družinico, ki živi v Mariboru.»Čas izolacije je prišel v pravem obdobju kot prikrit blagoslov. Bil sem še ustvarjalnejši in produktivnejši, poleg tega pa sem več časa preživel z družino,« je glasbenik povedal lani za hrvaško revijo Story, hkrati pa je razkril, da s Tamaro pričakujeta tretjega otroka.