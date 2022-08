Tragikomedija slovenskih vplivnic na Hrvaškem: namesto luksuza ju je pričakalo smetišče

Življenje vplivnežev je na družabnih omrežjih videti popolno, krasno, polno lepih dogodivščin na edinstvenih lokacijah. A ni vedno tako. To sta odkrito priznali tudi vplivnici Vita Starman – Mamakuha in Mateja Hojnik – Ljubki dom. Z družinama sta se skupaj odpravili na poletni oddih in ko so prišli na lokacijo so doživeli pravi šok. Kako preživljajo dopust, razkrivata na Instagrama in priznati moramo, da je vse skupaj naravnost tragikomično.

Za mobilno hišico sta vsaka odšteli po 200 evrov na noč. Za sedem dni so plačali 1400 evrov in zato upravičemo pričakovali veliko. A na lokaciji jih je pričakalo vse prej kot lepo in urejeno naselje. Vse skupaj je videti, kot da so nastanjeni sredi gradbišča ali še slabše, odpada. Tudi v hišicah ni vse, kot bi moralo biti. Pokvarila se jim je luč, zmanjkalo je plina, v terasi na tleh se jim je naredila luknja, zapovrh pa so na recepciji založili še njihove dokumente.

Ambient ni tak, kot sta pričakovali. FOTO: Vita Starman Instagram

Hišice so najeli preko Bookinga in se že pritožili, ker so jih plačali vnaprej. Vplivnici zatrjujeta, da je bilo na fotografijah vse videti krasno in da niso dobili teh hišic, ki so bile na fotografijah. »Zavajanje? Definitivno. Ampak vsaka šola nekaj stane,« je zapisala Vita.

A kljub temu, da se ni izšlo, tako kot sta pričakovali, navihani Štajerki vseeno skušata dopust narediti nepozaben. S svojimi objavami, ki jim ne primanjkuje humorja, sta postali prava atrakcija in nasmejali številne Slovence.