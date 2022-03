Tragična zgodba s srečnim koncem za Natalijo Gros (FOTO)

Ena najuspešnejših slovenskih športnih plezalk Natalija Gros se je morala v življenju soočiti z veliko tragedijo, ko je julija 2015, le nekaj mesecev po rojstvu hčerke Ele, nepričakovano umrl njen partner fotograf in režiser Jure Breceljnik. Tako je ostala sama z dojenčkom, napol obnovljeno hišo in s partnerjevimi nedokončanimi projekti. Bila je tudi v nezavidljivem finančnem položaju. Ampak Natalija je zmogla toliko moči, da je krizo prebrodila in se znova postavila na noge.

Natalija Gros s hčerko Elo. FOTO: Natygphotos*

Nekdanja profesionalna plezalka je dala priložnost novim izzivom in nastopila v šovu Zvezde plešejo, kjer je tudi zmagala. Še bolj kot zmaga pa je bilo zanjo usodno sodelovanje zato, ker je tam spoznala priljubljenega slovenskega igralca Roka Kunaverja. Tudi on je bil eden izmed plešočih znanih obrazov. Preskočila je iskrica in obrnila njuno življenje na glavo. Ker sta bila že v letih, ko sta oba vedela, kaj hočeta, zaljubljenca zveze nista dolgo skrivala, zdaj pa sta jo zapečatila še s prstanoma.

Natalija Gros, Rok Kunaver, Ela. FOTO: Instagram

Kot je na svojem instagram profilu razkril Rok, sta si pred dnevi obljubila večno zvestobo in ljubezen. Poročno slavje se je odvilo na gradu Zemono 12. marca. Srečen zakonski mož je delil fotografijo in lahko napišemo, da sta mladoporočenca žarela. V ljubkih opravah, začinjenih z rdečo barvo strasti, in v družbi najbližjih sta prelomni trenutek v njunih življenjih ovekovečila s prelepo fotografijo.