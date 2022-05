Tragedija brez primere: oče umrl za rakom, mamo zadavili nato izgubil še hčerko

Zgodba Dejana Perka najbolj žalostna do zdaj, saj mu je v življenju, ko se je soočil z eno tragedijo, že sledila druga. V oddaji Delovna akcija so gledalci lahko spoznali kruto usodo, ki ga je doletela. Vse se je spremenilo, ko je za rakom zbolel njegov oče in ko se je družina soočala s hudo in težko diagnozo, je na družinska vrata potrkala nova tragedija. Dejanovo mamo je namreč zalezoval moški in ji nekega dne sledil v salon, kjer jo je zadavil. Da je zgodba še hujša, pa jo je tam našel prav Dejan.

Ko se je od šokantnih dogodkov končno malo opomogel in našel ljubezen svojega življenja, je v njuno življenje posijala sreča. Pričakovala sta hčerko, a le nekaj tednov pred porodom je deklica umrla, posledično pa se je moral Dejan še soočiti s težko diagnozo. Zdaj mu je namreč odpovedala še ščitnica.