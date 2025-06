Tradicionalni tek pod pohorskimi strminami (FOTO)

Teklo je okoli 600 udeležencev, od tega 460 na 10- in 6,5-kilometrski preizkušnji. V otroških tekih je sodelovalo 150 otrok, 25 družin pa se je pomerilo v družinskem teku. »Tek pod Pohorjem ni le športna prireditev, temveč postaja pomemben del identitete naše občine. Z njim želimo povezovati občane in promovirati zdrav življenjski slog,« je poudaril župan občine Hoče - Slivnica dr. Marko Soršak, ki se letos zaradi poškodbe ni mogel udeležiti družinskih tekov niti tekov županov, ki jih je gostil v preteklosti.

V Hočah je Arbadakarba med najmlajšimi zelo priljubljena.

Marko Soršak - Soki je s svojo bobnarsko šolo ob progi spodbujal tekače.

Marko Turčin, pomočnik direktorja ZD Maribor, je bil štiri minute počasnejši od žene Mojce Turčin, Lekarne Maribor.

Radijec Matic Jeger (z ekipo Teka pod Pohorjem) je napovedal tek pod eno uro.

Tek pod Pohorjem že nekaj let prinaša štajersko-koroški pokal, s čimer se še bolj vključuje v regijsko tekaško dogajanje in na dogodek vabi širšo tekaško skupnost. Na desetkilometrski preizkušnji sta zmagala Tadej Serdinšek in Urška Krajnc, najštevilnejši ekipi pa sta bili ponovno domači – Ledinek Engineering ter Odbojkarski klub Hoče.

Ena najboljših tekačic vseh časov Helena Javornik je tokrat pripravljala vitaminske napitke.

Dr. Marko Soršak, domači župan, je letos ob progi podpiral družino.

Animacija otrok je potekala pod okriljem ptujskega dvojca Arbadakarba, na trasi so z bobnarskimi ritmi tekače spodbujali učenci Sokijeve bobnarske šole, glasbena skupina Reset pa je tudi tokrat poskrbela za glasbeni program med prireditvijo.