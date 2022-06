Tradicionalni disko nad Kranjem: prišla tudi znani Chef in legendarni glasbeni urednik

Tokrat so se na Joštu mudili znani didžeji, in sicer Dragan Bulič, Samo Satler, David Tupy, Roman Birk, Jure Zager in Matjaž Sedej. Slednji ni samo velik poznavalec glasbe, ampak tudi chef, ki z ženo Tino vodi Dom na Joštu.

Chef Matjaž Sedej in legendarni Dragan Bulič.

Ta v zadnjem obdobju slovi predvsem po odlični hrani in razgibanih dogodkih, kakršen je bil tudi sobotni disko. Poleg didžejev iz domačih logov so glasbo vrteli še Jasper Thompson (Nova Zelandija), Tonbe (Srbija) in Krnya (Hrvaška). Dom na Joštu je kulinarični vodnik Gault & Millau Slovenija tudi letos uvrstil med najbolj pop(ularne) kotičke v Kranju.

Med kulinaričnimi postojankami, ki jih radi obiščejo tako študentje kot upokojenci, ki bi radi za zmerno ceno kaj dobrega pojedli in si zraven privoščili kozarček odličnega vina ali lokalnega piva, so v kranjski občini še Restavracija in kavarna Brioni, Panorama Stara pošta, Ribarnica Delfin, Picerija Orli in Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc. Zadnji dve sta se med priljubljene postojanke ljubiteljev dobre hrane uvrstili prvič. Picerija Orli, ki jo vodi nekdanji kapetan slovenske vaterpolo reprezentance Erik Bukovac, osvaja s picami, pripravljenimi z drožmi.