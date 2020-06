Toš, blagajnik in 48 gostov

Boris Crnič in Vladimir Rukavina iz Narodnega doma sta poklepetala z mariborsko novinarko Jasmino Cehnar.

Mariborski Narodni dom je skupaj s stand up komikomzaoral postepidemijsko ledino in kot prvi preizkusil odziv publike na nove pogoje obiskovanja ter organiziranja kulturnih dogodkov. V legendarno mariborsko dvorano so tako namestili 48 sedežev, v matematiko dodali štajerskega komika in blagajničarja, pa je bila številka 50 zaključena. Za zdaj je dovoljeno zbiranje v takšnem številu, in zato bo imel rojeni Ptujčan, ki z družino sicer živi v Zagrebu, prihodnji teden kar precej dela. Vseh sedem tovrstnih predstav njegovega stand upa, imenovanega V živo, so namreč že razprodali. Ekipa iz Narodnega doma, ki še vedno upa, da jim bo tudi letos uspelo izpeljati Festival Lent, se je zato zdaj pošalila, da je tovrstni dogodek že mini generalka za Festival Lent. »Tadej je v več kot uro in pol dolgem nastopu do solz nasmejal publiko, ki je tako kot mi že komaj čakala, da lahko ponovno uživa v kulturnem in zabavnem druženju,« nam je zaupal, član ekipe Narodnega doma.Tudi zato bodo to nedeljo v mariborskem parku v Paviljonu ob akvariju organizirali koncert KUD Ruše. Tudi tam bodo postavili stole tako, da bodo zadovoljili ukrep socialnega distanciranja, hkrati pa bodo vsi lahko ponovno uživali v glasbenih mojstrovinah.