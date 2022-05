Torino 2022: zdaj gre zares, začenja se boj za evrovizijski finale

Danes je na sporedu prvi polfinalni izbor za pesem Evrovizije v Torinu. Med 17 točkami se bodo kot peti po vrsti na odru predstavili slovenski izvajalci LPS s skladbo Disko. Borili se bodo za eno izmed desetih prostih mest za nastop v velikem finalu, kjer se bo za zmago borilo 25 držav. Filip, Gašper, Mark, Zala in Žiga se nastopa veselijo in upajo na čim boljšo uvrstitev. Glede na to koliko tehničnih težav so letos imeli vsi nastopajoči na vajah, lahko le upamo, da so se Italijani uspeli zbrati in da bo šlo vse po načrtu.

Kaj napovedujejo?

Slovenskim predstavnikom stavnice niso najbolj naklonjene, a nanje se ne gre zanašati. Kdo se bo uvrstil v finale, bosta odločali strokovna žirija in gledalci. Žiranti so svoje glasove, ki so vredni polovico, že oddali v ponedeljek, ko so nastopajoči nastopili za žirijo, gledalci pa bodo svoje glasove oddajali danes, takoj po nastopu.

Letošnja Evrovizija se bo začela udarnom, s provokativnim nastopom albanske predstavnice Ronele Hajati, ki je morala svoj nastop po posredovanju organizatorjev celo nekoliko prilagoditi. Za slovenskim Diskom se bodo na odru predstavili ukrajinski predstavniki Kalush Orchestra, ki so jim stavnice letos najbolj naklonjene.

Ronela Hajati FOTO: Ebu/Corinne Cumming

Prvi predizbor, vrsti red nastopajočih:

1. Albanija: Ronela Hajati – Sekret

2. Latvija: Citi Zēni – Eat Your Salad

3. Litva: Monika Liu – Sentimentai

4. Švica: Marius Bear – Boys Do Cry

5. Slovenija: LPS – Disko

6. Ukrajina: Kalush Orchestra – Stefania

7. Bolgarija: Intelligent Music Project – Intention

8. Nizozemska: S10 – De Diepte

9. Moldavija: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

10. Portugalska: MARO – Saudade, Saudade

11. Hrvaška: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

12. Danska: REDDI – The Show

13. Avstrija: LUM!X feat. Pia Maria – Halo

14. Islandija: Systur – Með Hækkandi Sól

15. Grčija: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

16. Norveška: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

17. Armenija: Rosa Linn – Snap