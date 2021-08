Toninova soproga blestela v množici ljudi (FOTO)

Matej Tonin z ženo Marjeto. FOTO: Jure Eržen/Delo

Praznik Marijinega vnebovzetja. Brezje. Foto: Jure Eržen/Delo

Ob prazniku Marijinega vnebovzetja so svetišče Marije Pomagaj na Brezjah obiskali številni romarji. Zaradi epidemioloških razmer so se v manjšem številu udeležili osrednje maše, prihajali pa so preko celega dne. Na osrednji maši jih je nagovoril ljubljanski nadškof metropolit, ki jih je pozval tudi k cepljenju. Na praznično nedeljo so sicer veljala stroga epidemiološka pravila. Osrednja maše je bila na prostem, kjer se vidi, da je bilo navkljub vedno slabši epidemiološki sliki zaradi covid-19, ogromno ljudi. Zdi se, da so stali blizu skupaj, mnogi brez mask. Je pa med vsemi izstopala soproga obrambnega ministra in predsednika NSi. Nadela si je elegantne roza hlače in belo srajco brez rokavov.