Tonin v oddajo zamudil 20 minut: je to razlog?

Alii večja vlaganja v obrambo resnično povečujejo varnost je bila tema soočenja na TV Slovenija, gostje pa so se pomerili v razpravi, ali vlaganja nemara ne pomenijo le izgub sredstev za ključne družbene sektorje, kot so zdravstvo, šolstvo in pokojnine.

V debati je med drugim sodeloval nekdanji minister za obrambo in aktualni evroposlanec Matej Tonin. Ostalim gostom v studiu se je pridružil z 20-minutno zamudo.

Kot je pojasnil kasneje, je ravno prišel iz Bruslja, tako da lahko upravičeno sklepamo, da je bila prav dolga pot razlog, da je v oddaji, ki je sicer potekala v živo, nastopil nekoliko kasneje.