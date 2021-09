Tonin jo je prijel za pas in sta se zavrtela sredi travnika (FOTO)

Matej in Marjeta Tonin. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram



Janez Cigler Kralj in Klavdija Kralj. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Stranka NSi je danes v Žužemberku priredila tradicionalni poletni tabor, na katerem se je zbralo čez tisoč članov in simpatizerjev stranke iz vse Slovenije. Zbrane je opoldan nagovoril predsednik stranke NSi, ki se je tabora udeležil z družino, medtem ko so za kulturno-umetniški program poskrbeli Občinski pihalni orkester Trebnje, mažoretke, ansambel Polkaholiki inna orglicah.Tonin in minister za delosta lepo nedeljsko popoldan na zabavi NSi izkoristila tudi za druženje s svojimi soprogami. Kamere so ju ujele, kako sta z boljšimi polovicami zaplesala na legendarno slovensko skladbo Na Golici, ki je obvezen repertoar vseh zabav. Zaigrali so jo Polkaholiki.A dan na poletnem taboru ni bil le v znamenju pesmi in plesa. Osrednji dogodek je bil opoldanski nagovor Tonina, ki je med drugim dejal, da sta stabilne vlade ne bo možno zgraditi brez sodelovanja preko sredine in tudi ne brez NSi. »Ni pravo vprašanje, s kom bo sodelovala NSi. Pravo vprašanje je, kdo bo NSi pomagal graditi normalno in v prihodnost razvito in usmerjeno Slovenijo,« je dejal.»NSi v to vlado ni stopila iz ljubezni, ampak zaradi odgovornosti in zavezanosti, da uresničimo naš program. V politiki ni prijateljev, zato se lahko zanesemo le sami nase,« je v nagovoru zbranim na poletnem taboru stranke v Žužemberku dejal Tonin, ki je tudi podpredsednik vlade, piše STA.Po njegovih besedah je njihova naloga krepiti dialog in normalnost. »Glasna manjšina na levi ali na desni ne more imeti za talca celotne države in s tem zastrupljati ozračja. Če se večina zbudi in glasno odreagira, potem je vse mogoče. In na nas je, da to tiho večino zbudimo in jo spodbudimo, da pride na volitve in jasno pove svoje ambicije in želje,« je v pogledu na prihodnje parlamentarne volitve dejal Tonin.Po njegovih besedah jim javnomnenjske ankete kažejo stabilno podporo in da bi na volitvah dobili med sedem in devet poslancev. Zdaj ima stranka NSi v DZ sedem poslancev.V nagovoru zbranim na taboru se je dotaknil tudi epidemije covida-19 in dejal, da so bili vsi dosedanji ukrepi sprejeti zaradi solidarnosti, da se zdravnikom ne bo potrebno odločati, komu pomagati in komu ne. Dodal je, da sam verjame v znanost in nima nobenega razloga, da bi bolj verjel zapisom na družbenem omrežju Facebooku kot pa mnenju osebnega zdravnika.Po Toninovih besedah nihče nikjer ne more zagotoviti stoodstotne varnosti, tudi pri cepivu ne. Člane NSi je pozval, naj bodo »zgled, vizija in pot k normalnosti« in naj se cepijo proti covidu-19, da zaščitijo sebe in svoje najdražje.