Tone Partljič je predstavil svoj novi roman (FOTO)

»Najsrečnejši sem, ko sem 'noseč' s svojim delom. Vendar je treba priznati, da v teh letih težje zanosim, a dam vedno vse od sebe,« je ob predstavitvi novega zgodovinskega romana Veter z vzhoda, ki nadaljuje serijo zgodb o njegovem rojstnem mestu, v nabito polnem Lutkovnem gledališču Maribor povedal Tone Partljič, tudi častni občan mesta ob Dravi 2021. Založba Beletrina, ki ji je Partljič zadnja leta vdan, tako množičnega obiska ni pričakovala.

Predstavitve knjige se je namreč udeležilo več kot 250 oboževalcev enega najbolj karizmatičnih pisateljev s štajerskega konca Slovenije, nekateri so skoraj dveurni pogovor spremljali sede na tleh, mnogi so celo ostali zunaj. Veter z vzhoda reke Drave menda ni nikoli dobra napoved, Partljič pa je obdobje z začetka trideset let prejšnjega stoletja opisal kot nekakšno vmesno obdobje, ko se »je v Evropi že bliskalo, v Mariboru pa so takrat že poslušali grmenje«.

»Ne vemo, kaj je, a neka slutnja je in prvikrat se mi zdi, da je meščane strah,« je pisatelj še povedal na premierni predstavitvi dela. Doslej je napisal že štiri prozna dela z zgodbami iz Maribora, v najnovejšem romanu pa je zajel najkrajše časovno obdobje, konkretno od avgusta 1933 do konca leta 1934.

