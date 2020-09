Tomi Meglič obležal sredi koncerta: Krvavimo

Koronakriza je s prepovedjo zbiranja večjega števila ljudi najbolj prizadela glasbenike, ki so tako ostali brez rednega zaslužka. Izvajalci po večini mirujejo in nimajo dela, če pa že, so koncerti v izjemno omejenem številu poslušalcev. Pevec skupine Siddhartaje v eni od svojih zadnjih objav na facebooku objavil pomenljivo fotografijo z močnim sporočilom.Fotografija je bila posneta zvečer in z dodatkom rdečega filtra. Na njej Tomi, ki v rokah drži mikrofon, leži na tleh, okoli njena pa stoji nekaj posameznikov. »Kri je na odru. Ena žrtev, tisoč ranjenih ...,« je pomenljivo zapisal in pripisal številne ključnike dvojna merila, krvavimo, mladost, življenje, svoboda, burja, ljubim glasbo ...»V teh nenavadnih časih nenavadnih omejitev in distance je namreč občutek, da sta srce in glava nekoliko skrita,« je še povedal Tomi, ki pa kitare ni odložil v kot, še več, z glasbenim prijateljemiz skupine Big Foot Mama sta te dni predstavila svojo prvo skupno skladbo Bomo.