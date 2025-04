Tomaž Krt in Samo Kališnik (Kvatropirci): Hmeljev napitek zamenjali za slano vodo (VIDEO)

Ko so februarja napolnili Galussovo dvorano Cankarjevega doma, so fantje iz zasedbe Kvatropirci doživeli čisto nove razsežnosti svoje bogate kariere. Pred 14 leti so se začele graditi njihove glasbene sanje, ko so prepevali v nekoliko drugačni zasedbi. Ime so sestavili iz dve besed, ki predstavljata število članov in njihovo takratno najljubšo pijačo. Danes je hmeljevega napitka precej manj kot pred leti, ostaja pa kvalitetna glasba in pesmi, ki so se za vedno zapisale v srca njihovih poslušalcev.

Člana priljubljene vokalne zasedbe sta se nam pridružila v novem ŠOKkastu. FOTO: L. M.

Samo Kališnik in Tomaž Krt sta se mudila v našem studiu in s svojo vedrino napolnila pogovor, kjer sta razkrila marsikatero zanimivost iz svojega življenja in dolgoletne kariere vokalno instrumentalne skupine Kvatropirci. Prav Tomaž in Samo sta tudi ustanovna člana zasedbe, ki s svojim romantičnim prizvokom razveseljuje tudi na številnih porokah. Sodelovanje z Markom Škugorjem je še ena od pomembnih točk v njihovi karieri. Skupaj so posneli pesem »Obljubim ti«, ki je hitro postala priljubljena med poslušalci. Marko Škugor je že dolgo želel posneti pesem v slovenščini, in Kvatropirci so bili idealni partnerji za ta projekt.

Težko otroštvo, zaradi slavne mame

Samo Kališnik je spregovoril o svojemu otroštvo, ko so se mu nemalo kdaj posmehovali, zaradi slavne mame Joži Kališnik, ki je pela v legendarnem ansamblu bratov Avsenik. »Takrat so se norčevali iz mene in me celo klicali Avsenik,« nam je zaupal. »Namesto, da bi bil ponosen, pravzaprav ne moreš biti, če te drugi hecajo na ta način,« je še dodal. Z leti je glasba dobila veljavo in ljudje so prišli k pameti je povedal. Danes je izjemno ponosen na svojo mamo, ona pa nanj. Družina igra pomembno vlogo v življenju članov skupine.

Zapel je britanskemu superzvezdniku

Tomaž Krt je delil svoje izkušnje z začetkov v glasbeni skupini Tangels, kjer sta pela tudi danes nadvse uspešna Marjetka Vovk in Raay. Pojasnil je, kako je prišel v skupino in kako so šli na avdicijo za angleški X Factor. Tam je zapel očetu britanskih talentov Simonu Cowellu, ki jim je dejal: »Vi ste super skupina za v hotel, vas najamejo, pa da tam malo zabavate ljudi.« Čeprav niso bili sprejeti v naslednji krog je bila to nepozabna izkušnja. Kvartopirci so 14 letih doživeli številne vzpone in padce: »Najtežje je bilo, ko so se menjavali člani,« nam je zaupal Samo. Spregovorila sta tudi o smelih načrtih za prihodnosti in možnosti, da bi kdaj slišali duet z rock skupino Siddharta.

