Lepi Toji uspelo, kar do zdaj ni še nobeni Slovenki

Leetošnja slovenska predstavnica za World Top Model, 22-letna Mozirjanka Toja Skok, je dočakala svetovni izbor. Ta se je zavlekel za eno leto zaradi covida-19, a naposled se je v Rimu le zgodil. »Bolj ko se je bližal datum izbora, bolj sem bila na trnih, hkrati pa tudi vse bolj navdušena. Doživela sem neko novo preizkušnjo in hkrati dogodivščino, ki je verjetno ne bom nikoli pozabila. Že sama udeležba na takšnem tekmovanju je velika čast, saj lahko tam spoznaš veliko ljudi iz modne industrije, obenem pa verjamem, da se bom lahko v Sloveniji še bolj uveljavila kot model,« pravi.

Že sama zmaga na slovenskem izboru ji je pomenila ogromno, saj sprva sploh ni imela namena delati v tem poslu. »Vedno bolj se mi zdi, da bi lahko to počela vse življenje. V preteklem letu sem sodelovala pri različnih projektih in sem vesela, da mi je Kaly Kolonič, lastnica World Top Model Slovenia, to omogočila,« pravi Toja. Nanjo je ponosna tudi Koloničeva. »Uspelo se ji je uvrstiti med elitnih deset tekmovalk izbora, kar do zdaj ni uspelo še nobeni Slovenki. Prav tako bo februarja nastopila na tednu mode v Milanu. Toja ni samo izjemen model, je tudi krasna oseba, delavna in ve, da je za uspeh treba garati, zato ji ni nič težko.« World Top Model je največji svetovni izbor modelov, ki ima tradicijo že od leta 1990, spremlja pa ga več kot 100 milijonov ljudi, modnih agencij, modnih agentov in poznavalcev mode, stilistov, blogerjev, modnih oblikovalcev ter ljubiteljev mode in lepotnih tekmovanj. Nastop na svetovnem izboru za Tojo pomeni odskočno desko v svet manekenstva. »Zelo sem hvaležna vsem, ki me podpirajo na tej poti in verjamejo, da mi lahko sčasoma uspe tudi na svetovnem nivoju v tej industriji,« je hvaležna. In njeni načrti za prihodnje dni oziroma tedne? »Vzela si bom nekaj dni za počitek, nato pa sledijo prazniki. Zelo rada pečem, zato tudi letos ne bo manjkalo božičnih piškotov. Božič bom verjetno tako kot vsako leto praznovala v krogu družine, za silvestrovo pa še nimam načrtov,« doda.