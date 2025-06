To sta zakonca Vovk pred 15 leti povedala o nastopu na britanskem X Factorju: »Grdi smo bili, res« (VIDEO)

Poročali smo, da nam je uspelo izbrskati posnetek, ki ga je doslej videla le peščica ljudi, in sicer se je pod imenom Divided pred 15 leti na X Factorju v Veliki Britaniji predstavila skupina Tangels, ki so jo sestavljali Raay, Marjetka, Kataya in Tomaž Krt. Velik uspeh so doživeli že s tem, da so se prebili naprej izmed več kot 200.000 prijavljenih do 4. kroga, kjer jih je legendarni Simon Cowell precej grobo odpikal.

Takoj po oddaji je prišel na splet posnetek, v katerem je bilo razvidno le, da se je Simon Cowell na račun štirih Slovencev presneto nasmejal, skupina pa ni prepričala niti ostalih žirantov Nicole Scherzinger in Louisa Walsha. Britanski ustvarjalci glasbenega šova so posnetek grdo zmontirali. Pred žirijo je skupina prepevala kar osem minut, v prispevku pa je videti, kot da so jih nagnali le po nekaj sekundah.

Zakonca Vovk sta za Revijo Stop takrat spregovorila o nepozabni izkušnji, ki jima je odprla širši horizont dojemanja in ustvarjanja glasbe. Spoznala sta, kje so kot skupina naredili napako, in bila ponosna, da so dobili pohvalo za dober vokal. Za nastop so uporabili napačno taktiko, saj niso posvečali pozornosti videzu, izbiri oblačil, frizur in ličenja, in bili zato po mnenju žirantov preveč preprosti.

Vokalno uspešni

»Verjel sem, da bi lahko dobro zapeli, kar tudi smo. A smo izbrali bolj preprost videz, kar je super v Sloveniji, ker ti ljudje verjamejo. Glasbo predstaviš s preprostim petjem, odpoješ hit, in to je to. V tujini pa bi morali dejansko bolj izpiliti tudi videz, kar je logično. Vokalno smo uspeli, 'star quality' pa nam je manjkal. Grdi smo bili, res,« je besedo povzel Raay.

»Nisi pa vedel, da je treba biti tudi malček bolj šlank, kajneda,« se je pohecala Marjetka in ga z dlanjo pogladila po prsih. Dodala je, da če bi prišli v naslednji krog vse do Boot Campa, bi pa tam izpadli, ker plesno res niso podkovani, tam pa imajo izbrani pevci tudi koreografa.

Raay je zatem okrcal Marjetko zaradi 'skurjenih' platinasto pobarvanih las (v zakonu si je kot mož privoščil javno kritiko videza žene), hkrati je menil, da bi Krt moral nastopiti brez očal, saj bi tako še bolj prišel do izraza njegov obraz.

»Srečanje s Simonom ni bilo burno, dobili smo točno to, kar smo iskali ...« je začela stavek Marjetka, Raay jo je dopolnil: »Pohvalo za vokal ...«

»Ja, grajo smo pa dobili za 'star quality', kar pomeni, da smo bili preveč navadni, preveč povprečni,« zaključi Marjetka.

