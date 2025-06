Brata Dragić na počitnicah v Sloveniji, poglejte, kaj sta počela (FOTO)

Košarkarska brata Goran in Zoran Dragić sta v teh toplih junijskih dneh skupaj na počitnicah v Sloveniji. Na družbenem omrežju Faceebook je Goran s sledilci delil niz fotografij s Kamniškega sedla.

Ti so se v manj kot enem dnevu odzvali že z več kot 4600 všečki, usuli pa so se tudi pozitivni komentarji z emotiki. »Hribi so zakon«, »Bravo kapetane. A je lepo, a ne?«, »Kapetan, samo leti«, »Gremo Zmaji!«.

Zelo povezana

Najslavnejša košarkarska brata sta od nekdaj zelo povezana. Njuna zgodba govori o skromni ljubljanski družini, hkrati velikokrat tudi sama potrjujeta, da sta kljub slavi in bogastvu še vedno brata iz enosobnega stanovanja v Kosezah.

Sta tudi velika šaljivca. Za Goranov rojstni dan v mesecu maju je Zoran poleg čestitke šaljivo dodal, da je sicer res, da je njegov brat eden najboljših košarkarjev vseh časov, sam pa ga kliče slon.

Preberite še: