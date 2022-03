Slovenske jedi so jim dale vetra, šov zapustila prva tekmovalka

Poročali smo, da sta se v prvem izzivu v Masterchefu Slovenija na balkon kot prva povzpela Anita in Miro. Tekmovalca sta si skupaj z varnostjo priborila tudi prednost.

Sledil pa je prvi izločitveni test, v katerem se je 14 tekmovalcev spopadlo s tradicionalnimi slovenskimi jedmi. Tako so morali ugibati, katere imajo pred seboj, in tisti, ki jih niso prepoznali, so si stali nasproti za kuharskimi postajami.

Na koncu je najslabši krožnik dostavila Žanet in kot prva morala domov.