To sta najbolj zvesta oboževalca Irene in Leticie Yebuah (FOTO)

Sopranistka in profesorica petja Irena Yebuah Tiran je na družbenem omrežju Instagram s sledilci delila prečudovito družinsko fotografijo, posneto na Glavnem trgu v Novem mestu, kjer je v družbi sestre Leticie Slapnik Yebuah​ in staršev.

Ob fotografiji je zapisala: »Najina največja in najbolj zvesta oboževalca: mama in oče! V veliko veselje mi je, da te spet vidim na odru, moja sladka sestrica.«

Do 20. junija 2025 na Glavnem trgu in Muzejskih vrtovih v Novem mestu poteka Teden kultur 2025 - festival medkulturnih umetniških in kulinaričnih užitkov, kjer je nastopila tudi Leticia. Ta se je za podporo na odru preko družbenih omrežij zahvalila prijateljicam, ki so njen nastop pospremile z bučnim aplavzom.

»Imeti prijatelje v publiki je še posebno prijetno, ko si na odru. Hvala, ker ste prišle drage moje.«

