To soboto bo gostilna polna čarovnic

Medtem ko smo se morali Slovenci znova podrediti nekaterim strogim ukrepom zaradi širjenja novega koronavirusa, ki se kar noče in noče posloviti z naslovnic časopisov ter iz radijskih in televizijskih poročil, so nekateri ustvarjalci razvedrilnih televizijskih oddaj na srečo pohiteli in kot da bi slutili, kaj se bo zgodilo, pravočasno posneli več oddaj, s katerimi bodo gledalcem popestrili dneve, ki prihajajo.Ker pa se bliža tudi noč čarovnic, praznik, ki smo ga kot suho zlato uvozili iz Amerike, in ker je ta dan letos ravno na soboto, ko je na Planet TV na sporedu oddaja V gostilni Pri Črnem Petru, so se ustvarjalci oddaje odločili, da se večinoma posvetijo – čarovnicam. No, dve tako ali tako že imajo v oddaji, če se pošalimo. Pravzaprav je to priložnost, da bostainpokazali svoj pravi obraz.Še posebno Jasna, za katero se zdi, da ji je čarovniški nos že od nekje znan. Seveda, ko pa je morala v pravljici Sneguljčica in sedem palčkov odigrati zlobno čarovnico, ki je želela biti na vsak način »najlepša v deželi tej«. Jasni bo v tokratni oddaji, ki bo na sporedu, kot rečeno, to soboto, na njenem čarovniškem klobuku delal družbo mali podganček Vili. Zakaj ravno Vili? »Ne vem, samo pogledala sem ga in je bilo takoj jasno, da bo to Vili,« nam je zaupala Jasna, ki s prisotnostjo Vilija ni imela težav. Nasprotno pa se ga je Sofija zelo prestrašila.»No, priznati moram, da gre v resnici za nagačeno žival – podgano, sicer je seveda niti jaz ne bi imela na klobuku,« nam je v smehu priznala Jasna, ki pa je ne bi ravno kap, če bi mimo nje v resnici pritekla podgana ali kakšna miška. »Ko zagledam pajka na steni, niti ne trznem in ne razumem, zakaj nekateri ljudje delajo takšen kraval okoli tega. Mirno lahko spim tudi, če kaka vešča leti po sobi. Takoj pa bi pokončala komarja. To pa, ker je veliko bolj nadležen,« nam še zaupa Jasna.Kakor koli že, dogajanje v gostilni Pri Črnem Petru bo torej to soboto v znamenju noči čarovnic. Ob tem se bo sosed Franci (, op. p.) še naprej pretvarjal, da je športni perfekcionist in se bo prelevil v čisto pravega lokostrelca ali bolje v Bobina Hooda. Z lokom bo streljal vsepovprek, kar bo seveda nevarno tako za goste v gostilni kot osrednjega gosta, pevca, ki bo v čelo nekajkrat dobil Francijevo puščico. Kakšne so bile posledice, bomo seveda videli.In slišali njegove zimzelene Žametne vrtnice, ob tem pa bodo zaplesali odlični plesalci folklorne skupine Iskra Emeco. Člani ansambla Fehtarji so za to priložnost priredili zimzelene Štorklje Čukov, spoznali pa bomo tudi ansambel Valovi. Tokrat bo za nostalgijo poskrbels pesmijo iz devetdesetih let Podoben sem zmaju,bo skupaj z Gadi zapela novo pesem Tiho, potiho in predstavila lanski hit Serenada, ansambel Trenutek pa polko Te kaj skrbi. Slišali bomo še kakšno pesem na temo čarovnic, kar pa novinarju Regonu (, op. p.) ne bo ravno po godu, saj so mu ljubši slovenski tradicionalni prazniki. Kakor koli že, na Planet TV se tudi v teh čudnih časih obeta odlična zabava, kakršno ljudje še kako potrebujemo.