To so znani Slovenci, ki so otrokom nadeli rumene rutice (VIDEO)

Začelo se je novo šolsko leto. Letošnje je bilo za številne znane Slovence izjemno čustveno, saj so čez šolski prag prvič pospremili svoje otroke.Prvošolci so postali hči reperja, drugorojenec nekdanje pevkein drugorojenec pevke. Začetka šolskega leta se razveselila tudi hčiinje ob tem priznala, da je bil prvi šolski dan izjemno čustven.Oglejmo si nekaj zapisov (nelektorirano):Teja (Coolmamacita): »Danes sem doživela toliko enih čustev na kupu. Od ponosa in veselja do strahu in žalosti. In zavedanja, kako hitro čas beži in kako se bom še bolj trudila, da živimo življenje do polnosti. Imamo samo enega. Naj ta šteje.«Trkaj: »Prvi šolski dan. Nej ti ostane v večno lepem spominu in nasmehu. Naj te spremlja sreča ,ki se z vsakim korakom veča. Maš to tamala!«Natalija Verboten: »Dragi šolarji, zdaj je čas, da ponovno zavihate rokave, poprimete za delo, usvojite dobre delovne navade, ste radovedni, vedoželjni, motivirani,… da uspešno pridobite znanje za življenje. Dragi starši, mi pa smo tukaj za podporo, vodenje in vzgojo.«V šolske klopi so prvič sedli tudi hči, hčiter sinin glasbenika. Šestletniki pa so ali bodo kmalu postali hči, sin, hči, hči pevkehči, sin rokometašain še mnogi drugi.