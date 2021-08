To so udeleženci novega šova Kmetija (FOTO)

Šov kot dodaten dopust



Domačim ni povedala, da gre v Kmetijo

Tjaša Vrečič. FOTO: Ana Gregorič

Stanka Tokić. FOTO: Ana Gregorič

Nika Bečlić. FOTO: Ana Gregorič

Maria Arko. FOTO: Ana Gregorič

Dominik Visočnik. FOTO: Ana Gregorič

Franc Vozel. FOTO: Ana Gregorič

Romana Lavrič. FOTO: Ana Gregorič

Aljaž Pušnik. FOTO: Ana Gregorič

Ambrož Vahen Kralj. FOTO: Ana Gregorič

Anže Ipavic. FOTO: Ana Gregorič

Gino Tadej Podgornik. FOTO: Ana Gregorič

Jan Knez. FOTO: Ana Gregorič

Karin Lipovnik. FOTO: Ana Gregorič

Lina Majcen. FOTO: Ana Gregorič

Majda Candir. FOTO: Ana Gregorič

Začenja se nova sezona šova Kmetija in boj za 50.000 evrov. Sodelovalo bo 16 tekmovalcev, ki bodo kmetovali in bržkone tudi malce splektarili, da bi se dokopali do glavne nagrade.Tekmovalci bodo stari od 20 do 60 let. Med njimi najdemo trgovca(21) iz Trzina, keramičarja(29) iz Šentjurja, ki pravi, da bo to zanj dodaten dopust,(29) iz Maribora, ki je trener življenjskih veščin, pa(25) iz Hoč, ki je po poklicu prevzemnik. Potem je tu stari znanec, ki je z 59 leti med starejšimi. Prihaja iz Trbovelj, je upokojenec, na kmetiji pa bo drugič. Iz Tolmina prihaja 22-letni ekonomski tehnik, iz Maribora pa 56-letni pevecV šovu bo tudi vzgojitelj iz Rogaške Slatine, 23-letni. Ta se boji, da na začetku ne bo mogel navezati pravih stikov s sotekmovalci.Tudi ženske prihajajo z različnih koncev Slovenije.(25) je iz Dravograda in je organizatorka poslovanja,(20) prihaja iz Most pri Komendi, po poklicu je zobotehnica. Pravi, da pri hrani ni izbirčna, poudarja pa, da ne jé solate, zelja in gob. V šov vstopa skupaj s partnerjem Aljažem.Za 50 tisočakov se bo potegovala tudi 59-letnaiz Gorice pri Slivnici, v Kmetijo prihaja še Ribničanka, 57-letna oblikovalka. Pravi, da za prijavo v šov ne ve nobeden od njenih bližjih in da bo to presenečenje za vse.je 20-letnica iz Maribora,pa 20-letna študentka iz Vrtače.je 23-letna veterinarska tehnica iz Murske Sobote, najstarejša pa je, ki šteje 60 pomladi.Kmetijo bodo začeli predvajati jeseni.